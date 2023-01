‘Grootverbruiker’ Jacko (52) uit Apeldoorn verdient aan hoge energieprijzen: ‘Voel me niet schuldig’

Politie reconstru­eert in Apeldoorn ongeluk waarbij fietser (20) om het leven kwam

Het onderzoek naar het ongeluk waarbij een 20-jarige fietser om het leven kwam op de Zutphensestraat in Apeldoorn is twee maanden na de tragedie nog altijd in volle gang. Dinsdagochtend voerde de politie een reconstructie uit op de plaats van het ongeluk.

13:03