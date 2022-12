Grote Kerk Apeldoorn ontsnapt aan ramp: ‘Valt ’ie op zijn ‘kop’, dan was het klaar geweest voor ons’

Samen het kerstver­haal beleven op kerstavond? Wandel in Apeldoorn naar ‘Bethlehem’

Op kerstavond komt het kerstverhaal tot leven in wijkgemeente De Hofstad in Apeldoorn. Wandelaars, jong en oud en gelovig of niet-religieus, kunnen op zaterdag 24 december de ster volgen en hun weg zoeken naar Bethlehem. Ook in De Drie Ranken kan je ondergedompeld worden.

19 december