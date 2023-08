Had apparaatje invloed op onderzoek naar dodelijk ongeluk in Apeldoorn? ‘Zorgt voor storingen’

Auto zakt weg in Apeldoorn door waterlei­ding­breuk, ook gasleiding beschadigd

In Apeldoorn is vanmorgen een waterleiding gesprongen aan de Mauvestraat ter hoogte van de kruising met de Petrus Paulus Rubensstraat. Door deze breuk is ook een gasleiding getroffen. Door het uitstromende water is een auto in een gat gezonken.