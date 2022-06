Halve eeuw Schaapscheerdersfeest Loenen en Réne is er weer bij: ‘Het is bijna meditatief’

met video Een klein briefje kan een groot verschil maken, toch blijft Hulp Huuske in Beekbergen vaak leeg

‘Voor een helpende hand en een luisterend oor’: in de tuin van de Nederlands Hervormde kerk in Beekbergen staat een ‘Hulp Huuske’. Wie een hulpvraag heeft kan er een briefje in doen. Het loopt nog niet storm, zegt Jan Vijfhuizen, voorzitter van de diaconie. ,,Maar het huisje heeft zeker zijn waarde.’’

25 mei