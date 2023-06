Hannie (65) heeft tuin vol herinneringen: 'Ik zit hier de hele dag'

Leiders FDF overleggen maandag­avond in Apeldoorn over protest

Leden van Farmers Defence Force (FDF) hebben maandagavond in Apeldoorn overleg over de aangekondigde demonstratie in Den Haag. Dan wordt mogelijk meer bekend over hoe het protest er komende donderdag uit gaat zien. Ze komen bijeen in een hotel in de Gelderse plaats.