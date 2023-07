Hanny (81) uit Teuge heeft met robotstofzuiger een eigen privéhulp: ‘Die nieuwe tijd is zo gek nog niet’

Marktplein in Apeldoorn is ook deze zomer het decor voor ‘grootste antiek­markt van Nederland’

Antiek, curiosa, vintage en brocante. Het is deze zomer weer te vinden op het Marktplein in Apeldoorn. Daar is ook dit jaar namelijk de antiek- en curiosamarkt. Liefhebbers van antiek kunnen op donderdag 13 juli voor het eerst struinen langs een kleine 300 kramen, waarmee het de ‘grootste antiekmarkt van Nederland’ is.