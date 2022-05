Hans is 80(!) jaar lid bij Apeldoornse voetbalclub Robur: ‘Eigenlijk kon ik die overstap niet maken’

MET VIDEO Toen Sander na zijn eerste wedstrijd in de ambulance lag wist hij: ‘Rugby is mijn sport’

Het scheelde niet veel of rugbyclub The Rams had niet meer bestaan. Maar zo’n tien jaar verder zijn er 150 spelende leden en bloeit de jeugdafdeling in Apeldoorn als nooit tevoren. ,,Het was bijna een militaire operatie’’, zegt Sander van der Horst (50), die als vrijwilliger meer dan een steentje bijdroeg. ,,Het is nu tijd voor de volgende stap.’’

