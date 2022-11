HappySoaps uit Apeldoorn verkozen tot beste startup van Gelderland: ‘Dit jaar was een rollercoaster’

Oprichters Marcel en Marco Koers vinden de erkenning een grote eer. ,,Het afgelopen jaar was een rollercoaster. We hebben destijds onze ideeën vormgegeven in Hall en zijn naar Apeldoorn verhuisd. Via een crowdfundingsactie hebben we één miljoen euro opgehaald, zijn gestart in Denemarken en Zweden en hebben inmiddels 175 producten in het assortiment binnen twintig productcategorieën. Dit alles kost enorm veel energie en tijd en daarom is het fijn dat dit succes wordt erkend.’’