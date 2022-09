Harde botsing tussen twee auto’s zorgt voor ravage op Otterloseweg in Apeldoorn

Scooter­rijd­ster gewond na aanrijding met bestelbus in Apeldoorn

Een vrouw is maandagmorgen bij een aanrijding op de weg gewond geraakt in Apeldoorn. Op de hoek van de Jaromirgaarde en de Gildenlaan werd de scooterrijdster over het hoofd gezien door de bestuurder van een bestelbus, met een aanrijding tot gevolg. Het slachtoffer moest daarop gewond mee naar het ziekenhuis.

19 september