Harde knal, gesneuvelde ruit en vuurwerk: explosief ochtendje op woonwagenkamp Apeldoorn

Flinke consternatie vanochtend op het woonwagenkamp aan de Eikenpagelaan in Apeldoorn. Politie en Explosieven Opruimingsdienst (EOD) rukten daar in grote getale uit vanwege de vondst van een explosief voorwerp in een woning. Het blijkt te gaan om een stuk vuurwerk.

Was er een explosie? Gaat het misschien om een aanslag? De politie kan er nog weinig over zeggen. ,,Dat zijn zaken die we zelf ook helder willen hebben. We zitten midden in het onderzoek’’, zegt een woordvoerder.

Omgeving afgezet

Feit is dat er in de vroege ochtend, even na zes uur, een melding binnen kwam van een ‘harde knal’ en een gesneuvelde ruit. Ter plekke trof de politie een voorwerp aan in een woning, waarna meteen de omgeving werd afgezet en de EOD werd ingeschakeld. Gewonden vielen er niet, maar uit voorzorg was er wel brandweer en een ambulance aanwezig.

Camerabeelden gezocht

Uiteindelijk bleek het te gaan om een stuk (onontploft) vuurwerk. Waar de luide knal vandaan kwam, is nog niet duidelijk. De politie is bezig met buurtonderzoek en spreekt met getuigen. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden en andere informatie.