Harold zoekt zich suf naar een kaartje voor de Europese finale van Feyenoord, maar gaat sowieso naar Tirana

Met video Als Nicole (27) haar auto in de parkeerga­ra­ge zet, hoort ze ineens gejank: ‘Hoe is Muis daar gekomen?!’

Nietsvermoedend reed Nicole (27) vanmiddag naar het centrum van Apeldoorn om een paar boodschappen te doen. Van het supermarktbezoek kwam alleen niets terecht. In plaats daarvan stond ze even later toe te kijken hoe vijf brandweerlieden haar auto demonteerden om haar geliefde kat te bevrijden.

13 mei