Hester Smits wordt nieuwe predikant in Grote Kerk Apeldoorn

Dominee Smits heeft de afgelopen periode gewerkt in Leiderdorp en kijkt ernaar uit om in de Grote Kerk aan de slag te gaan. Over de positie van de kerk zegt Smits: ,,Toen de samenleving vanwege corona op slot zat, kwamen mensen in de kerk graag een kaarsje aansteken of een praatje maken. Misschien is de kerk niet zo’n sterk merk, maar de deuren staan bij ons wel open en niet alleen voor kerkleden.”