Hét gezicht van de Volkssterrenwacht Bussloo vertrekt na een halve eeuw: ‘Het is toch je kindje’

Werkzaamhe­den Zutphense­weg tussen Apeldoorn en Voorst duren twee weken langer vanwege slecht weer

Al bijna drie maanden is de N345, oftewel de Zutphenseweg, afgesloten tussen carpoolplaats De Kar in Apeldoorn en de Sluinerweg in Klarenbeek. Binnenkort zouden de wegwerkzaamheden voorbij zijn, maar de heropening wordt twee weken uitgesteld.