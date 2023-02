Het Kletskopje in Apeldoorn Zuid doet niet aan prijsverhogingen: 'Het leven is al duur zat'

indebuurt.nlKoffiehuis en lunchroom Het Kletskopje op winkelcentrum Het Schubertplein doet er alles aan om de prijzen zo laag mogelijk te houden. “Het leven is al duur zat”, zegt eigenaresse Jenny de Brie (41). Wat is haar geheim?

Gratis erwtensoep uitdelen in de week voor kerst, een maaltijdservice en ‘soep op de stoep’ in coronatijd. Medewerkers die hier hun dagbesteding hebben en stagiairs uit het speciaal onderwijs. Koffiehuis en lunchroom Het Kletskopje is geen standaard horecazaak. Jenny de Brie, die Het Kletskopje runt, heeft ook geen horeca-achtergrond. “We hebben hier geen personeel, we werken met mensen en iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten en inbreng. Je moet hier misschien wat langer wachten op je bestelling, maar onze mensen komen op de eerste plaats en daarna de gasten.”

Oven en tosti-ijzer

Wat ook niet standaard is bij Het Kletskopje, zijn de prijzen. Natuurlijk, Jenny weet het, haar zaak aan het Schubertplein is niet echt te vergelijken met een gemiddelde koffiebar of lunchroom in de Apeldoornse binnenstad. “Die betalen veel hogere huren.” Maar werkelijk alles doet de ondernemer om de koffie en belegde broodjes betaalbaar te houden. “Het leven is al duur zat”, aldus Jenny. “De oven zetten we één keer per week aan en we bereiden dan de voorraad voor de hele week. Het tosti-ijzer gaat pas aan als er één wordt besteld. De lampen boven de tafels gaan tegenwoordig uit na sluitingstijd. En we gaan sinds kort niet meer op maandag open om stroomkosten te besparen.”

De tafel vooraan waar de dame aan zit is de 'schuif maar aan tafel'. Hier mag iedereen aanschuiven die dat gezellig vindt. Voor de afwisseling is het elke keer een andere tafel.

Broodje kiprollade

Dat is niet alles. “Net zoals veel gezinnen dat doen, houden we alle aanbiedingen scherp in de gaten. Toen we een tijdje geen kiprollade voor een goede prijs konden krijgen, haalden we het broodje waar dat op zat van de kaart. We hebben inmiddels een poelier gevonden die het wel voor een betaalbare prijs kan leveren zodat het broodje binnenkort weer op de kaart komt.”

Alleen in de aanbieding

Jenny heeft overal wat op bedacht: “Ons brood komt van Bakker Frentz, maar kopen we alleen in op dagen dat het in de aanbieding is. De bonbons komen onder meer uit Amstelveen, dat wordt, zodra we weer nodig hebben, meegenomen door een gast die daar woont. Als koffie duurder wordt, kijk ik of ik het ergens anders goedkoper kan vinden.” Het lukt niet altijd om voor de goedkoopste opties te gaan. “We gebruiken ontzettend veel champignons. Toen die een keer halverwege de dag op waren, moesten we ze voor een hogere prijs kopen dan we hadden gewild.”

Drukte in de huiskamer

Het Kletskopje is bijna vijf jaar geleden geopend, in een ander en kleiner pand op winkelcentrum Het Schubertplein. De eerste eigenaresse Sien Schumacher droeg de zaak na een paar maanden over aan twee andere uitbaters. Vier jaar geleden nam Jenny het stokje over. En het gaat goed. “Het is druk de laatste tijd. Een tafel is nog niet leeg en schoongemaakt of er zitten alweer andere gasten. We raden dus ook aan om te reserveren. Uitbreiden willen we niet en kleinere tafels aanschaffen ook niet. Dan is dit huiskamerconcept weg.”

Quote Het is druk de laatste tijd. Een tafel is nog niet leeg of er zitten alweer andere gasten Jenny de Brie, eigenaresse Het Kletskopje

Het interieur van Het Kletskopje.

Gratis kopje koffie

En huiselijk is het bij Het Kletskopje. Ouderwetse houten eettafels en dito stoelen, schemerlampen en een oude beeldbuis sieren het interieur. In de hoek staat een piano en oude zwart-witfoto’s en een wandklok sieren de muren. Een kopje koffie kost 2,20 euro, maar kan ook zomaar gratis zijn. “Als iemand van ons het gevoel heeft dat een gast een opkikker kan gebruiken, dan hebben ze de vrijheid om een kop koffie of iets anders weg te geven.”

In de weekenden is Het Kletskopje gesloten, maar wel af te huren voor bijvoorbeeld een babyshower, met of zonder Jenny en haar team. Grote groepen van meer dan tien mensen laat Jenny er doordeweeks niet in. “Dat is niet gastvrij naar de andere gasten toe.”

Fijne (werk)plek

Jenny’s moeder Bartha en haar oom Willem helpen mee in de zaak, naast de mensen die hier hun dagbesteding hebben of vanuit het speciaal onderwijs stage lopen. “Ook werken hier mensen die bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad en voorzichtig weer willen beginnen. Als het een medewerker teveel wordt, kan diegene zijn of haar rust pakken en doen wat er voor nodig is om het werk te kunnen hervatten. Dat zou niet lukken als we zouden uitbreiden. Ons Kletskopje moet een fijne plek zijn voor mensen om te werken en om te komen.

Gasten zien het ook: onze mensen groeien hier.”

