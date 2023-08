Hier moét je met je kinderen heen (en 4 andere tips van onze lezers in de regio)

indebuurt.nl Beschut zitten: hier in Apeldoorn kun je genieten op een verborgen terras

Bijna niets is fijner dan met mooi weer te relaxen op een terras. Lekker voorbij paraderende mensen kijken. Heb je daar juist even helemaal geen zin in, geen nood! Apeldoorn heeft een paar prachtige verborgen terrasjes: