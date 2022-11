Hoelang moeten stateloze Igor en Galina uit Apeldoorn nog wachten op uitspraak rechtbank: ‘De oorlog heeft alles veranderd’

Apeldoorn zet ‘nieuw’ wapen in tegen onderwe­reld bij berucht pand: ‘Bron van onrust’

Burgemeester Ton Heerts zet een nieuw wapen in om de onderwereld in Apeldoorn te bestrijden. Na een inval van zwaarbewapende agenten in een pand aan de Sleutelbloemstraat, legt hij nu beperkingen op aan het gebruik daarvan. Dat moet criminele activiteiten voorkomen.

16 november