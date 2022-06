Hoge bouwprijzen breken Apeldoorn op: markthal twee keer zo duur

Schietinci­dent gesprek van de dag in Apeldoorn: ‘Er zal maar een kogel door je raam vliegen’

De schietpartij van dinsdagavond op de Adelaarslaan is het gesprek van de dag in Apeldoorn-Zuid. Hoewel er gericht is geschoten op het 28-jarige slachtoffer uit Apeldoorn, heeft de aanslag op klaarlichte dag ook diepe indruk gemaakt op omwonenden. ,,Ik kom uit Amsterdam en had gehoopt dit soort taferelen achter me te laten.”

8 juni