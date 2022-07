Hooibalen en autobanden in brand op A50 bij Apeldoorn na actie van boeren

De brandweer was er snel bij, rond 23.00 uur was het vuur onder controle. Een kraan moest eraan te pas komen om de balen hooi uit elkaar te krijgen. Bluswater dringt niet meteen door in het hooi, daardoor kan het later alsnog gaan smeulen of branden. Nadat de kraan zijn werk had gedaan en de brandweer de boel had nageblust, moest de troep nog worden opgeruimd.