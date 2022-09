MET VIDEO Grote ergernis om ‘fietster­reur’ in Apeldoorn­se binnenstad: ‘Doorn in het oog’

Waarom wordt de ‘fietsterreur’ in de Apeldoornse binnenstad niet aangepakt? Verschillende lezers van de Stentor scharen zich achter Frits Piekema. Hij noemt de scheurende tweewielers door het centrum ‘levensgevaarlijk’. De gemeente komt nu in actie. ,,Dit is het college een doorn in het oog.”

10:08