Ik zit in mijn wakkere fase, ben 5,6 kilo kwijt en eindelijk neemt mijn orgaanvet af!

Rumoer rond verlaten restaurant in Apeldoorn, maar wanneer gaat het echt open?

Een gaslek in een restaurant dat al bijna twee jaar buiten gebruik is. Het zorgde anderhalve week geleden voor gefronste wenkbrauwen aan de Deventerstraat in Apeldoorn. Inmiddels is duidelijk dat de eigenaar niets deed wat niet mag. Dat neemt die ene vraag echter niet weg: wanneer kunnen we er eten?

7:06