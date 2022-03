Illegale handel in zelfdodingspoeder schokt voorzitter Laatste Wil: ‘Voelt als dolkstoot in de rug’

Hij wordt verdacht van mogelijke deelname aan een criminele organisatie, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) tot doel heeft om het misdrijf hulp bij zelfdoding te plegen. Daarvoor werd Van Wijk in september aangehouden en is hij sindsdien meerdere keren verhoord. De laatste keer was vorige week. Even daarvoor zag Laatste Wil documenten in waarop de beschuldiging is gebaseerd. Van Wijk doet daarover nu een boekje open.