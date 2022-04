In Apeldoorn bidden voor vrede, is dat zinvol? ‘Ja, het doet er toe’

Leonie uit Apeldoorn werd slecht­ziend en vertelt het verhaal over haar leven in een boek

In De Drie Ranken in Apeldoorn vindt op 30 april de presentatie van het boek Met een blindenstok op de snelweg plaats. Daarin vertelt Leonie Muiderman hoe ze slechtziend werd en welke impact dat had op haar leven. Ze doet dat samen met schrijver Dirk van der Glind, aan de hand van het personage Vicky.

