In de gemeente Apeldoorn is het aantal werklozen gedaald

Deze paarden­schuur bij Apeldoorn mag worden omgebouwd tot woning, beslist hoogste rechter

Een Apeldoornse milieuclub kan het verbouwen van een paardenschuur tot woonhuis op landgoed Berkenhoeve in Wenum Wiesel niet tegenhouden. Vandaag zette de Raad van State in een voorlopige uitspraak het licht op groen voor de familie Holländer, die eigenaar is van het landgoed aan de Greutelseweg.