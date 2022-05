In de (lange) rij voor een pizza in Apeldoorn: ‘Wie doet dat nou, gratis pizza’s weggeven?’

Meedoen aan de nieuwste trend in Apeldoorn? ‘Met een beetje geluk ben je begin 2023 aan de beurt’

Geen dure groente kopen, maar zelf je aardappelen, aardbeien of spruitjes verbouwen; een eigen moestuin bezitten is in Apeldoorn populairder dan ooit. Volkstuinverenigingen in de stad kampen met ellenlange wachtlijsten. Waar komt die trend vandaan? En wat te doen aan deze hype?

10 mei