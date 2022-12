Inbrekers slaan op kerstavond toe bij Rode Kruis in Loenen: gestolen busjes snel achtergelaten

Geschrokken

,,We zijn geschrokken en teleurgesteld dat het magazijn van het Rode Kruis doelwit is van dieven. Misschien beseffen de inbrekers het niet, maar met deze daad steel je niet alleen van het Rode Kruis, maar ook van vluchtelingen. Dit gaat om mensen die al veel hebben meegemaakt en vaak alles kwijt zijn”, zegt Heleen van den Berg, hoofd nationale hulpverlening van het Rode Kruis, in een verklaring.

Het Rode Kruis heeft contact gezocht met de bedrijven die spullen hebben gedoneerd om hen bij te praten over de inbraak. ,,Het is heel jammer dat we deze spullen door diefstal kwijt zijn. We hopen dat de buit wordt teruggevonden of teruggegeven”, zegt Van den Berg.