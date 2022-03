Informatieavond over longkanker in Apeldoorn

‘Kroegen in Apeldoorn twee uur eerder dicht’ Wat vinden de lijsttrek­kers?

Waarom moeten de kroegen tot 04.00 uur ’s nachts openblijven in Apeldoorn? De coronacrisis zou moeten worden aangegrepen om de stappende jeugd een paar uur eerder in bed te krijgen. Dat is een van de stellingen van Stentor-lezers, in de aanloop naar het Apeldoorns Verkiezingsdebat komende zaterdagmiddag om 15.00 uur in Orpheus.

11 maart