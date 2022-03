Inschrijving voor vierdaagse Apeldoorn geopend; 50 kilometer is geschrapt

De inschrijving voor de vierdaagse Apeldoorn is geopend. Van 12 tot en met 15 juli 2022 kan men ‘royaal wandelen’ op de groene Veluwe. De vijftig kilometer is geschrapt.

Na bijna drie jaar afwezigheid keert de Cantharel Internationale 4Daagse Apeldoorn, zoals het evenement officieel door het leven gaat, terug voor de 67ste editie. Deelnemers hoeven niet per se vier dagen te wandelen en kunnen kiezen uit korte en lange afstanden. Er is keus uit afstanden van 12, 20, 30 en 40 kilometer per dag. Wandelaars kunnen ook één, twee of drie dagen deelnemen. Enige verandering is dat de vijftig kilometer wegens gebrekkige animo is geschrapt.

Sinds afgelopen dinsdag kunnen liefhebbers zich voor de Vierdaagse inschrijven.

,,Het is gewoon weer erg leuk om de Vierdaagse te organiseren”, vertelt Irma Woudenberg, bestuurslid van de organisatie. ,,Iedereen is heel blij dat het weer kan. Dat is iets wat we ook aan onze vrijwilligers merken, zij staan te popelen om onze deelnemers weer te ontvangen.”

Thema royaal en groen

De organisatie sluit dit jaar aan op het thema van de gemeente Apeldoorn: royaal en groen wandelen. ,,Dat hoort ook echt bij de kernwaarden van de Vierdaagse. Deelnemers moeten namelijk genoeg ruimte krijgen tijdens het wandelen en echt kunnen genieten van de natuur. Niet dat zij in colonnes achter elkaar lopen, zoals bijvoorbeeld bij de Nijmeegse Vierdaagse.”

Elke dag van de Cantharel Internationale 4Daagse Apeldoorn speelt zich af in een ander gebied van Apeldoorn. De eerste drie dagen zijn er wijzigingen aan de routes. Deze zijn gemaakt om er nog meer voor te zorgen dat deelnemers royaal kunnen wandelen in de natuur. Dag 1 speelt zich af rond Ugchelen, Beekbergen en Loenen. Paleis Het Loo is de setting voor dag 2, waarbij de 30 en 40 km ook richting Vaassen gaan. Dag 3 brengt deelnemers naar het Orderbos, Berg en Bos, Hoog Soeren en bij de 40 km richting Radio Kootwijk. Op de slotdag, dag 4, gaan wandelaars via Beekbergen, en bij de 30 en 40 km ook nog via Hoenderloo, naar de finish. Ze worden aan het einde met muziek begeleid richting de bloemen, medailles en ontvangst door organisatie, vrienden en familie.

Inschrijven kan via de website: 4daagseapeldoorn.nl/deelnemen/inschrijven.