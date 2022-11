Irritatie en lichte chaos rond nieuw zwembad in Apeldoorn

Apeldoorn­se speciaal onderwijs­school maakt boek over ongesteld­heid: ‘Als je er nog nooit over gehoord hebt, dan schrik je je rot’

Ongesteld worden. Over het algemeen krijgen jonge meisjes uitleg hierover voor ze ermee te maken krijgen. Maar wat nou als je een (licht) verstandelijke beperking hebt? Als ze bij De Zonnehoek in Apeldoorn, school voor speciaal onderwijs, ertegenaan lopen dat er eigenlijk geen passend materiaal is voor deze kinderen, maken ze het zelf.

