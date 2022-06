Is de gekte voorbij? Meer huizen te koop en de prijzen stijgen minder hard

Ieder kwartaal krijgt Gerard Schurink een overzicht van makelaarsbond NVM. In simpele grafieken ziet hij hoeveel woningen te koop staan, hoeveel er worden verkocht en wat de gemiddelde verkoopprijs is. In februari schrijft hij als voorzitter aan zijn leden in de regio Apeldoorn dat de vooruitzichten ‘somber’ zijn. Vier maanden later komt hij terug op zijn woorden: ,,Plots staan er veel meer woningen te koop.”

Dat merkt ook zijn collega Jeroen Hofstede in de regio Zwolle. ,,In de stad Zwolle stonden niet zo lang geleden tussen de 70 en 80 woningen te koop. Nu zijn er dat 200.” De grafieken in Apeldoorn laten in mei een stijging van 150 naar 240 woningen zien, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Landelijk stonden er eind april ruim 17.000 woningen te koop, dat is 10 procent meer dan in de laatste drie maanden van vorig jaar.