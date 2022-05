Is dit de mooiste uitbouw van Apeldoorn? Huis in De Maten dingt mee in architectuurwedstrijd

UPDATE Apeldoorn verdubbelt aantal Oekraïense vluchtelin­gen en vangt 300 mensen op in Hoenderloo

Op het terrein van de voormalige Hoenderloo Groep neemt Apeldoorn vanaf half mei maximaal 300 Oekraïense vluchtelingen op. Dat aantal komt bovenop de 290 vluchtelingen die momenteel al verblijven in Casa Bonita en de FSG Campus. Het is nog niet bekend hoe lang de opvang in Hoenderloo nodig is.

29 april