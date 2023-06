Is het geen plaatje? Ondanks corona duidelijke stijging aantal tattooshops in Apeldoorn

Apeldoorn­se straatvoet­bal­lers stranden in finale EK Streetwise, maar verlaten Barcelona met trots gevoel

De Apeldoornse straatvoetballers die dit weekend het EK Streetwise speelden in Barcelona, grepen in de finale maar net naast de Europese titel. In een spannende finale moesten na een 0-0 eindstand strafschoppen de doorslag geven. En dat deed Denemarken net even wat beter.