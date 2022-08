Islamitische basisschool in Apeldoorn van start met 75 leerlingen: ‘We willen meer’

Eerste islamiti­sche basis­school in Apeldoorn komt niet op droomloca­tie, maar gaat deze zomer wel open

Apeldoorn krijgt met De Roos haar eerste islamitische basisschool. Die komt aan de Gijsbrechtgaarde in De Maten. Stichting SIMON had de wens zich te vestigen in Zevenhuizen, maar daar was geen plek. In eerste instantie komen er zo’n tachtig leerlingen naar de nieuwe school.

22 april