Jacko (52) werd voor gek verklaard, nu profiteert hij volop van investering: ‘We konden het zien aankomen’

eerste klasse ‘Oer-Columbiaan’ Mischa Hendriksen blijft zichzelf en anderen verbazen

Ruim twee jaar geleden vertelde hij al over zijn gewonnen afvalrace en zijn heroverde basisplek bij Columbia. ‘Oer-Columbiaan’ Mischa Hendriksen is ook dit seizoen ‘gewoon’ basisspeler in het keurkorps van trainer Daniel Holtman. Columbia verloor zondag wel met 0-1 van Voorwaarts Twello. ,,Ik twijfel nog over mijn sportieve toekomst bij het eerste.”

31 januari