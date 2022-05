Jan Rot verrast kunstenaar uit Ugchelen met bijzondere kaart: ‘Dit is heel ontroerend’

Blikjes verzamelen­de Bouwmees­ter levert Apeldoorn­se wijk De Maten een AED op

In september 2021 begon Louis Bouwmeester aan een actie om 1200 euro aan blik bij elkaar te rapen voor het bekostigen van een AED in zijn wijk De Maten in Apeldoorn. Hij verzamelde maar liefst 25.000 blikjes, die hij inleverde bij de R1 emballage-automaat op het kantoor van TOMRA in Apeldoorn. Dinsdag mocht TOMRA de AED (hartdefibrillator) overhandigen.

5 mei