Jan Rot zou optreden, nu neemt band De Vlinders afscheid zonder hem in Theater Orpheus in Apeldoorn

Samen maken Nick de Bie en Jan Ellenbroek al 55 jaar muziek, waarvan 41 jaar in muzikaal ensemble De Vlinders. Later kwamen Ciel van Triest en Hans Mol erbij. Het is nu goed geweest, vindt het viertal. Op zaterdag 10 september geven de muzikanten een afscheidsconcert in Theater Orpheus in Apeldoorn.

Door de coronapandemie is dit afscheid een jaar later dan de bedoeling was. De Vlinders spelen tijdens het negende en laatste theaterconcert vooral Nederlandstalige liedjes over bekende artiesten en kunstenaars. Als gasten treden op het vrouwenkoor Knap Eigen Wijs, kwartet Bemused en de tweeling Puck en Vlinder, de kleinkinderen van Nick de Bie.

Aanvankelijk zou ook muzikant, componist en vertaler Jan Rot op het podium staan. Hij overleed dit jaar op 22 april. Rot stuurde zanger/gitarist en kunstenaar Jan Ellenbroek nog een kaart met een laatste groet. Tijdens het concert brengt de band een ode aan Jan Rot.

Landelijke radio

De Vlinders werd in 1981 opgericht door Ellenbroek, zanger/gitarist Nick de Bie en Ciel van Triest op accordeon. Eind 2000 sloot violist Hans Mol zich aan, die De Bie en Ellenbroek kenden uit de tijd dat ze samen het trio Kruutmoes vormden. Hoogtepunten waren volgens Ellenbroek radio-optredens, zowel lokaal als in Hilversum bij onder meer Jan Rietman en Ko de Boswachtershow, en het tv-optreden in 2007 samen met Jan Rot. De band bracht vijf cd’s uit.

Stichting 'kLEEF

De muzikanten hebben de opbrengsten van hun concerten en sponsorgelden altijd gedoneerd aan goede doelen. Door de jaren heen is in totaal ruim 52.000 euro ingezameld voor verschillende doelen. De opbrengst van het afscheidsconcert is voor Stichting ‘kLEEF in Apeldoorn, het inloophuis voor mensen met kanker. Aan het concert leveren ook verschillende kunstenaars belangeloos een bijdrage, laat Jan Ellenbroek weten.

Het afscheidsconcert van De Vlinders begint zaterdag 10 september om 20.00 uur. Kaarten kosten 15 euro en zijn te koop via orpheus.nl.