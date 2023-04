Jeffrey (49) heeft zijn nagels speciaal voor Koningsdag laten doen: 'Mooi hè?!'

LINTJESREGEN Lintjesre­gen daalt neer in de gemeente Voorst: onderschei­ding voor vijf inwoners

In de gemeente Voorst hebben vanmorgen vijf inwoners bezoek gekregen van burgemeester Paula Jorritsma. Ze kwam de versierselen uitreiken die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau, want zo mogen de vijf gedecoreerden zich sinds vandaag noemen.