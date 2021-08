Jeffrey Hoogland en zijn vriendin Shanne Braspennincx kunnen nu eindelijk sámen genieten: ‘Ik heb me vaak schuldig gevoeld’

De dozen staan overal. In de gang, in de keuken, in de woonkamer. En her en der liggen gereedschapsspullen. En dat is niet zomaar. Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx staan namelijk op het punt te verhuizen. En dat voelt best gek, vertelt Hoogland wanneer hij plaatsneemt in de lege tuin en Braspennincx een tafeltje bijschuift. Want hier, in dit rijtjeshuis in Apeldoorn, niet ver van de wielerbaan waar beiden zoveel trainingsuren hebben gemaakt, is het allemaal begonnen. De weg die leidde naar roem en glorie. Naar titels. En naar olympisch goud.