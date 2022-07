Jeroen (42) uit Twello en zijn fetisj voor (klassieke) voetbalshirts: ‘De jacht is vaak het leukste’

Het gesprek over de immense collectie voetbalshirts van Jeroen Heijink (42) is nog geen minuut oud als het al een onverwachte wending krijgt. Heijink is behalve verzamelaar ook een zogenoemde groundhopper. Dat komt er op neer dat hij probeert zoveel mogelijk voetbalcomplexen te bezoeken en er een wedstrijd te bekijken. En dan voornamelijk klassieke stadions. Maar tijdens het interview zit hij met zijn laptop op schoot om kaarten voor het wereldkampioenschap in Qatar te bemachtigen, later dit jaar.