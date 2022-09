Jeugdinternational overhandigt Het Kompas wisselbokaal voor snelste school Apeldoorn-Zuid

Met video Boodschap van Zero Waste Apeldoorn: Recyclen? Beter nog is veel minder plastic te gebruiken

Modeshows met modellen die alleen maar tweedehandskleding dragen, schilderen met verf die CO2 opneemt, luisteren naar de verhalen van afgedankte meubelstukken of koelkasten. Het kon allemaal op de startdag van de Zero Waste Apeldoorn week. ,,We willen bewustzijn creëren.”

