Jonge kinderen betrokken bij heftige botsing met meerdere auto’s bij Uddel

Boeren geschokt door plotselin­ge omslag mestregels: ‘Laten ons in de stront zitten’

,,Het is niet te geloven.’’ Boeren in de regio zijn geschokt dat de regels voor het uitrijden van mest per 1 maart worden aangescherpt. Landbouwminister Piet Adema werd vandaag teruggefloten door de Europese Commissie voor het uitstel dat hij de boeren eind vorig jaar gaf. ,,Dit zijn verplichtingen waar je je niet aan kúnt houden’’, briest veehouder Willeam Schoonhoven.

20 januari