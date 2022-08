Jongen (23) gewond door meerdere messteken bij station Apeldoorn

MET VIDEO | UPDATEBij een steekpartij in de fietsenstalling bij het station in Apeldoorn is vanavond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is een 23-jarige jongen uit Apeldoorn. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Maandagochtend is een verdachte aangehouden. Het gaat om een 19–jarige man uit Apeldoorn. Het incident vond rond 20.00 uur plaats bij de 2e Wormenseweg in Apeldoorn. De omgeving werd korte tijd door de politie afgezet met linten. Aanvankelijk was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is echter niet geland en eerder teruggekeerd.

Scooter

Op de consternatie kwamen veel mensen af. Een van de omwonenden was er als een van de eerste bij. Ze hoorden geschreeuw en keek uit het raam. ,,Ik zag een jongen bij de fietsenstalling liggen, hij had steekwonden aan de zijkant van zijn borst en duwde met een opgerold shirt op de wond”, vertelt de vrouw die alleen anoniem haar verhaal wil doen.

,,Ik zag direct een andere jongen op een scooter scheldend wegrijden, richting Apeldoorn-Zuid. Daarna ben ik direct naar buiten gegaan en toen stonden er al twee jongens met een scooter bij hem. Vrienden, zeiden ze, die net aan kwamen rijden. Ik weet niet of dat waar is. Ik hoefde 112 niet meer te bellen, dat hadden die jongens al gedaan. Ze waren nog wat in paniek natuurlijk. Toen heb ik ze nog water en een stoel aangeboden. En toen was de politie er al, net als de ambulance. Die hebben hem zuurstof gegeven.”

Of de verwondingen heel ernstig waren, durft de vrouw niet te zeggen. ,,De jongens hadden het over een mes van een centimeter of vijf. Hij bloedde wel flink in elk geval.”

Gespuis

Echt bang is ze niet, maar gezien de omgeving waar ze woont vindt ze het verstandiger haar naam niet te noemen. ,,Weet je, er gebeurt hier gelukkig niet heel vaak iets, maar er lopen hier wel veel mensen rond altijd. Natuurlijk, er zit een school en veel mensen zetten hier hun fiets neer. Maar het is ook de tunnel onder het station door. Er loopt hier nog wel eens wat gespuis rond. We zijn wel geschrokken natuurlijk en kijken eerst wel even uit het raam voordat we er op afstappen. Maar als we kunnen helpen, doen we dat.”

Op dit moment onderzoekt de politie wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gehoord of gezien van het incident.

Volledig scherm Het slachtoffer wordt onderzocht door ambulancepersoneel. © Luciano de Graaf

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.