Jorden Roeterd heeft bij Twello altijd een metgezel: ‘Je hoeft nooit alleen te fietsen’

handbal Bekerlo­ting: Voorwaarts en Kwiek na drie jaar weer tegenover elkaar; Wijhe’92 ontvangt meervoudig landskampi­oen VOC

De loting voor de achtste finales van het bekertoernooi bij het dameshandbal heeft twee interessante duels opgeleverd. In Twello staan Voorwaarts en Kwiek na drie seizoenen weer tegen over elkaar en het verrassende Wijhe’92 ontvangt in eigen huis VOC, de koploper van de eredivisie.

20 januari