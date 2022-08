Kalf ontsnapt uit weiland in Elspeet en zakt door trampoline: ‘Dit maak je niet elke dag mee’

Een kalf is vandaag door een trampoline gezakt in Elspeet. Het dier was ontsnapt uit een weiland aan de Diepeweg en probeerde een trampoline bij de buren uit. Daar was het speeltoestel niet tegen bestand.

Het was een bijzondere gewaarwording voor de familie Koetsier. Moeder Ima zat samen met haar twee kinderen in de achtertuin toen ze het dier door hun tuin zagen lopen. ,,Ineens stond hij op de trampoline. Omdat-ie toch wat aan de zware kant was, viel hij er dwars doorheen, in de trampolinekelder”, vertelt vader Amy.

Dochter Daimy belde de brandweer. Een paar sterke brandweerlieden hebben vervolgens het stiertje uit zijn benarde positie bevrijd en teruggebracht naar het naastgelegen weiland.

Amy is zelf betrokken bij de brandweer en baalt dat hij niet thuis was op het moment van de melding. Hij had graag geassisteerd bij de reddingsactie. ,,Dit maak je niet elke dag mee en al helemaal niet bij je eigen huis.”

Het dier hield er geen verwondingen aan over. Hoe hij is ontsnapt is niet duidelijk, al heeft Amy wel een vermoeden. ,,Waarschijnlijk is hij aan de voorkant losgebroken en zo naar onze tuin gelopen.”

Volledig scherm Brandweerlieden brengen losgebroken stiertje terug naar het weiland. © Jan Frens/LDGFotografie

