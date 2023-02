Kassa! Het hele dorp profiteert van topjaar voor groot zonnedak in Loenen

met video Apeldoorn­se Mikail ziet dat dood dichtbij is in verwoest Kahramanma­ras: ‘Hygiëne een probleem’

De puinhopen zijn immens in Kahramanmaras, de Turkse stad die als een van de eerste plaatsen de natuurkracht van de eerste aardbeving onderging. Apeldoorner Mikail Unal is daar deze dagen nog om met een team van vrijwilligers te helpen waar hij kan. ,,Het is verschrikkelijk, met af en toe en klein wondertje.”