Katja (27) uit Bloemendaal werd verliefd op Nick (27) uit Apeldoorn en verruilde het strand voor bos

“Mijn ouders en ik gaan al jaren naar dezelfde camping in Spanje en hebben daar een ander gezin leren kennen. Ik trok altijd veel met hun dochters op. Drie jaar jaar geleden was ik net vrijgezel geworden en ging ik weer een weekje met mijn ouders mee. Nikki, één van de dochters van het andere gezin, was er ook. We werden goede vriendinnen en gingen later naar een feestje in Apeldoorn, samen met Nikki’s zusje Demi. Daar maakten we een foto van onszelf en die hebben we op Instagram geplaatst. Nick, die bevriend is met Demi, zette er een reactie onder. Ik zag hem in eerste instantie als iemand die popiejopie deed, maar al snel stuurden we berichtjes over en weer.”

De komende weken lees je op indebuurt de verhalen van mensen die naar Apeldoorn zijn verhuisd voor de liefde.

Van Tel Aviv naar Apeldoorn

Die berichtjes op Instagram werden al snel Whatsappjes en het duurde ook niet lang voordat ze bijna dagelijks aan de telefoon hangen. Na drie weken, begin maart 2020, spreken de twee af voor een drankje in Utrecht. “Een week later was ik op vakantie in Tel Aviv en belden we letterlijk elke dag. Ik ben daarna vanaf het vliegveld direct naar Apeldoorn gekomen en nooit meer weggegaan. Ik woonde toen nog bij mijn ouders en die vroegen na drie dagen of ik nog een keertje terug thuis zou komen. Ik had ze tot dat moment proberen wijs te maken dat ik bij een vriendin logeerde, dus ik moest toen toch maar opbiechten dat ik bij Nick zat.”

Veel tijd

Al snel doet corona zijn intrede in Nederland, wat maakt dat Katja en Nick bijna 24/7 samen zijn. “Ik had een baan bij Schiphol en had tijdelijk geen werk en Nick werkt in de sales en deed alles grotendeels vanuit huis. Zo hadden we veel tijd om elkaar te leren kennen. In het begin noemden we wat we hadden nog geen ‘relatie’. Het was toch wat gek hoe het gelopen was, dus je vraagt je toch even af of het wel zo kan. Maar diep vanbinnen klopte mijn gevoel. We hielden van elkaar en gaven om elkaar.” In juni of juli was de relatie officieel.

Volledig scherm Nick, Katja en zoontje Boyd op wintersport. © Eigen foto

Binnen een maand zwanger

Haar baan bij Schiphol geeft ze op een gegeven moment op wegens de langdurige lockdowns. “Ik heb nog kort in Haarlem gewerkt en reed bijna altijd heen en weer vanaf Nick, maar dat was ook niet te doen. Zowat mijn hele salaris ging op aan brandstof.” Ze vindt een nieuwe baan als recruiter bij Timing en besluit in februari 2021 definitief bij haar Apeldoornse liefde in te trekken. “Binnen een maand was ik zwanger.”

Volledig scherm Nick, Katja en zoontje Boyd op de camping in Spanje. © Eigen foto

Op vakantie in Bloemendaal

“De keuze om in Apeldoorn te wonen en niet in Bloemendaal was snel gemaakt. Hij had al een koophuis en ik woonde nog bij mijn ouders en had geen vaste baan. Het maakt mij ook niet uit waar ik woon. Mocht het ooit kunnen, dan willen we misschien wel in Bloemendaal of Haarlem gaan wonen. Maar dan moeten we wel net zo’n mooi huis kunnen kopen als dat we nu hebben. En de prijzen liggen daar hoger, dus voorlopig gaat dat niet lukken. Maar we hebben een heerlijk huis in een fijne buurt met gezellige buren, en vriendinnetjes heb ik hier ook al. Nu voelt het alsof we op vakantie zijn als we een weekendje naar Bloemendaal gaan. Dan slapen we bij mijn ouders thuis.”

Flirterig op een leuke manier

Wat maakt Nick eigenlijk zo leuk? “Hij heeft humor, is grappig, spontaan en charmant. En flirterig, maar op een leuke manier. Hij geeft veel complimentjes en toont respect. Het zijn ook de kleine dingetjes die hij doet, zoals een briefje achterlaten waarin hij me een fijne dag wenst”, zegt Katja. En wat vindt ze van de andere Apeldoorners? “Mensen zijn hier heel anders dan in Haarlem of Bloemendaal”, zegt ze resoluut. “Daar vraag je op een terrasje gewoon of je bij iemand anders mag aanschuiven en dan heb je aan het einde van de middag nieuwe vrienden gemaakt. Hier kennen mensen elkaar wel, maar zijn ze meer op zichzelf.”

Het bruist minder

“Ook gaan mensen hier sowieso wat minder spontaan naar het terras, het komt allemaal wat later op gang. Het bruist minder. Maar ik heb me er bij neergelegd. Hier kan ik heerlijk wandelen in de natuur met ons zoontje Boyd en steden als Arnhem en Deventer zijn dichtbij. Het spontaan een drankje doen buiten de deur haal ik dan wel in tijdens onze weekendjes Bloemendaal.”

Volledig scherm Nick en Katja tijdens de ‘Amsterdamse Zomer’. © Eigen foto

