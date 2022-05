Kees (83) maakt - het liefst naakt - iets bijzonders in deze voormalige kerk in Apeldoorn

Zongebruind lichaam in korte broek, sprankelende blauwe ogen. Een zwoegend lijf. Kees Woestenenk stopt ziel en zaligheid in een kunstwerk dat een brug slaat tussen verleden en toekomst van deze plek. Dit is de voormalige Teresiakerk in Zevenhuizen. Ruim acht jaar geleden trok de katholieke gemeenschap van Apeldoorn zich er noodgedwongen - ontkerkelijking - uit terug. De koper wil er appartementen in maken.