Kelly en Jan bouwden hun eigen camperbus: 'Je hebt je huis altijd bij je'

Brummen gooit groenbe­leid drastisch op de schop: ‘Elke inwoner moet dichtbij kunnen picknicken’

Dode bomen of struiken en onkruid dat weelderig groeit. Het groenbeleid in Brummen laat de laatste jaren flink te wensen over. In de gemeente blijkt 19 procent van de beplanting zelfs dood of in zeer slechte staat. Reden om het gemeentelijk groenbeleid drastisch om te gooien. ,,Elke woningeigenaar moet binnen enige afstand kunnen picknicken.”