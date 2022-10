Kennismaken met bootcamp in Beekbergen: trainer legt oefeningen uit tijdens wandeltocht

Eva verloor haar vader toen ze 16 was, bijzondere hulp hielp haar (en deze staat nu ook in Apeldoorn klaar)

,,Je voelt je vaak alleen. Juist contact met lotgenoten helpt dan. ‘Ik begrijp je’ is zo fijn om te horen.’’ Toen de vader van Eva Boef (21) overleed ontmoette ze via EvE Foundation andere jongeren die ook een of beide ouders verloren. In Apeldoorn gaat ook een groep van start. ,,Er is niets vreemds aan de manier waarop je met jouw verdriet om gaat.’’

19 oktober