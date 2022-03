Kirsten wil wel inParijs blijven volleyballen, maar moet nog wachten op de nieuwe trainer

VIDEO Man zet pannetje op het vuur en valt in slaap: hele straat vol met hulpdien­sten

Een man aan het Hofveld in Apeldoorn-Zuid heeft vanavond zijn buurt onbedoeld op stelten gezet. Hij had een pannetje op het vuur staan, maar was in slaap gevallen. Zijn maaltje brandde vervolgens dusdanig aan dat de brandweer uitrukte met twee tankwagens en een hoogwerker.

22 maart