Klachten over slechte telefonische bereikbaarheid Gelre ziekenhuizen: ‘Een week lang geprobeerd’

Plotseling zonder water of gas? Dat risico loop je nu in Apeldoorn

Plotseling zonder water of gas. Grote kans dat dit je de komende jaren overkomt in Apeldoorn. Dat stelt waterbedrijf Vitens. De kans op leidingbreuken is extra groot, juist nu wordt gewerkt aan vervanging van dat verouderde systeem.

13 december